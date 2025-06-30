Москва учла заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* о возможном ужесточении антироссийских санкций по инициативе президента США Дональда Трампа. Заявление озвучил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция Грэма*, известного своими жёсткими антироссийскими взглядами, хорошо знакома и не вызывает удивления. Песков подчеркнул, что подобные санкционные инициативы вряд ли способствуют урегулированию международных вопросов, и призвал задуматься о целесообразности таких шагов тех, кто их продвигает.

Напомним, что ранее Грэм* сделал заявление о российских санкциях. Он утверждает, что Трамп заявил о готовности двигаться вперёд с антироссийскими санкциями. Республиканец заявил, что американский лидер обсуждал этот вопрос прямо во время игры в гольф.