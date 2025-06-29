Сенатор Грэм* предложил ввести пошлины для торговых партнёров России в 500%

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* предложил 500%-ные пошлины для стран, покупающих российские энергоресурсы, не оказывая при этом поддержку Украине.

«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%», — заявил сенатор в интервью телеканалу ABC News.

Грэм*, известный своей жёсткой антироссийской позицией, нацелился прежде всего на Китай и Индию. Он заявил, что именно эти страны продолжают импортировать российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран, фактически финансируя конфликт на Украине.

Он также заявил, что его законопроект уже получил поддержку 84 сенаторов, выступивших в качестве коспонсоров до вынесения документа на голосование.

Законопроект пока не получил поддержки Белого дома — по данным источников, республиканцы ждут одобрения президента США Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в переговорах с Грэмом* подчеркнула необходимость согласованных с ЕС санкционных мер.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Грэма* к осторожности после его визита на Украину. Американский лидер отметил, что государственным деятелям следует тщательно взвешивать свои слова, чтобы избежать непреднамеренной эскалации.