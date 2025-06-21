Трамп поставил на место русофоба Грэма* и посоветовал ему следить за языком

Дональд Трамп призвал сенатора Линдси Грэма* к сдержанности в публичных заявлениях, комментируя его недавний визит на Украину. В беседе с журналистами президент США отметил, что политикам следует тщательно подбирать слова, поскольку неосторожные высказывания могут привести к серьёзным последствиям.

«Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — заявил республиканец.

Эти слова прозвучали в связи с майской поездкой американской делегации в Киев, в ходе которой Грэм и другие конгрессмены выразили поддержку украинской стороне.