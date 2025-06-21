Госдеп: Решения по конфликту на Украине в США будет принимать только Трамп
Дональд Трамп. Обложка © Х / realDonaldTrump
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент Дональд Трамп. На брифинге Брюс подчеркнула, что Вашингтон считает, что разрешение конфликта возможно только через переговоры между сторонами.
«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше в отношении конфликта между РФ и Украиной», – сказала она.
Брюс добавила, что США внимательно следят за переговорами между Москвой и Киевом и остаются вовлечёнными в процесс.
Отвечая на вопросы о причинах отсутствия новых санкций против России, несмотря на продолжающиеся боевые действия, представитель Госдепа указала, что «Дональд Трамп, вероятно, знает немного больше о характере ситуации, чем вы или я». Она также подчеркнула, что любой переговорный процесс является сложным и не вся информация о его ходе доступна для общественности.
Ранее Трамп отметил небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Глава Белого дома при этом не привёл никаких подробностей. Известно, что на следующей неделе Россия рассчитывает определить дату третьей встречи с Украиной.