Госдеп: Решения по конфликту на Украине в США будет принимать только Трамп

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент Дональд Трамп. На брифинге Брюс подчеркнула, что Вашингтон считает, что разрешение конфликта возможно только через переговоры между сторонами.

«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше в отношении конфликта между РФ и Украиной», – сказала она.

Брюс добавила, что США внимательно следят за переговорами между Москвой и Киевом и остаются вовлечёнными в процесс.