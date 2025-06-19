Дата третьей встречи делегаций России и Украины станет известна в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график третьего этапа переговоров между Москвой и Киевом может быть определён в течение ближайших дней. Об этом он рассказал RT.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что участники уже передали друг другу предварительные версии меморандумов. Теперь, как он уточнил, необходимо проанализировать отклики обеих сторон на представленные документы и соотнести позиции.