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19 июня, 19:15

Дата третьей встречи делегаций России и Украины станет известна в ближайшее время

Песков: Дату новых переговоров с Украиной могут согласовать на следующей неделе

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график третьего этапа переговоров между Москвой и Киевом может быть определён в течение ближайших дней. Об этом он рассказал RT.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что участники уже передали друг другу предварительные версии меморандумов. Теперь, как он уточнил, необходимо проанализировать отклики обеих сторон на представленные документы и соотнести позиции.

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А ранее зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сообщил, что Россия готова обсуждать параметры мирного урегулирования конфликта на Украине по предложениям, озвученных в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва готова к диалогу по всем аспектам реализации инициативы.

Тимур Хингеев
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