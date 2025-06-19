«Готовы к работе»: Зампостпреда РФ при ОБСЕ озвучил позицию по переговорам по Украине
Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Москва готова к обсуждению урегулирования на Украине
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Россия готова обсуждать параметры мирного урегулирования конфликта на Украине на основе предложений, озвученных в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
«В России готовы к серьёзной и профессиональной работе над представленными в Стамбуле 2 июня предложениями о параметрах окончательного урегулирования, условиях прекращения огня, а также последовательности шагов и сроках их осуществления», — отметил дипломат.
Буякевич, выступая в ОБСЕ, отметил, что Россия считает стамбульские предложения перспективной основой для прекращения огня и достижения окончательного урегулирования. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу по всем аспектам реализации этих предложений, включая сроки, условия и порядок действий.
Ранее в Кремле заявили, что Киеву ещё предстоит принять изменившиеся реалии конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина пока не до конца осознаёт новое положение дел, хотя, вероятно, внимательно изучила предложения, переданные российской стороной.