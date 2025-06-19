«Готовы к работе»: Зампостпреда РФ при ОБСЕ озвучил позицию по переговорам по Украине

Россия готова обсуждать параметры мирного урегулирования конфликта на Украине на основе предложений, озвученных в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«В России готовы к серьёзной и профессиональной работе над представленными в Стамбуле 2 июня предложениями о параметрах окончательного урегулирования, условиях прекращения огня, а также последовательности шагов и сроках их осуществления», — отметил дипломат.

Буякевич, выступая в ОБСЕ, отметил, что Россия считает стамбульские предложения перспективной основой для прекращения огня и достижения окончательного урегулирования. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу по всем аспектам реализации этих предложений, включая сроки, условия и порядок действий.