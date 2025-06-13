Вашингтон сформировал совместный перечень требований Москвы и Киева для мира

Американский спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог сообщил на форуме в Брюсселе, что Соединённые Штаты провели анализ документов, переданных Россией и Украиной, и объединили их в единый проект, предполагающий завершение боевых действий.

По его словам, был сформирован перечень условий, отражающий подходы обеих сторон. Сначала Вашингтон получил украинский проект, затем — документ с российской стороны, названный меморандумом. Эти позиции были сопоставлены, после чего, как утверждает Келлог, удалось выработать общую структуру возможного соглашения.

«Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно [с этим вариантом]. Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным — значит он поможет достичь мирного соглашения», — сказал спецпредставитель.

На вопрос о сути этого плана Келлог ответил, что ключевым элементом выступает прекращение огня на всей линии фронта. Он уточнил, что обсуждения по этой теме велись на ряде международных площадок.