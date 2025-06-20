Путин: Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что противники страны постоянно ищут способы причинить ей экономический вред, однако в итоге сами становятся жертвами своих действий.
«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — отметил глава государства.
Он также добавил, что убытки Еврозоны от отказа от российского газа составили около 200 миллиардов евро, а в Европейском Союзе наблюдается общий рост цен.
На пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин резко ответил на домыслы о роли России в иранском конфликте. Он подчеркнул, что попытки изобразить Россию как ненадёжного партнёра исходят от провокаторов, которые стремятся подорвать стабильность, но их действия не увенчаются успехом.