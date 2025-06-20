Путин: Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что противники страны постоянно ищут способы причинить ей экономический вред, однако в итоге сами становятся жертвами своих действий.

«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — отметил глава государства.

Он также добавил, что убытки Еврозоны от отказа от российского газа составили около 200 миллиардов евро, а в Европейском Союзе наблюдается общий рост цен.