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Регион
20 июня, 17:43

Путин: Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что противники страны постоянно ищут способы причинить ей экономический вред, однако в итоге сами становятся жертвами своих действий.

«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — отметил глава государства.

Он также добавил, что убытки Еврозоны от отказа от российского газа составили около 200 миллиардов евро, а в Европейском Союзе наблюдается общий рост цен.

Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем
Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

На пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин резко ответил на домыслы о роли России в иранском конфликте. Он подчеркнул, что попытки изобразить Россию как ненадёжного партнёра исходят от провокаторов, которые стремятся подорвать стабильность, но их действия не увенчаются успехом.

Анастасия Никонорова
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