Трамп отметил небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии небольшого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.
«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», – отметил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.
Эти слова прозвучали на фоне заявления официального представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, которая подчеркнула, что Вашингтон продолжает надеяться на разрешение конфликта и активно участвует в усилиях по его урегулированию.