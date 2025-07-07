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7 июля, 18:58

В Белом доме анонсировали новые торговые пошлины в отношении 12 стран

Белый дом: Трамп введёт новые пошлины на товары из 12 стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении новых пошлин на их товары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединённых Штатов», — заявила Левитт.

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Ранее Трамп объявил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в размере 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Это решение стало частью новой торговой политики администрации президента США. Хозяин Белого дома подчеркнул, что американские производители будут освобождены от новых пошлин.

Полина Никифорова
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