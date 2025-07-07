В Белом доме анонсировали новые торговые пошлины в отношении 12 стран

Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении новых пошлин на их товары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединённых Штатов», — заявила Левитт.