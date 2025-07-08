Трамп официально объявил дату введения пошлин и пригрозил тем, кто не станет платить

Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% и выше на товары из 14 стран.

«Эта дата не изменилась и не изменится. Другими словами, все деньги должны быть уплачены с 1 августа 2025 года. Отсрочки предоставлены не будут», — написал он в соцсетях.