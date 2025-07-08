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8 июля, 15:30

Трамп официально объявил дату введения пошлин и пригрозил тем, кто не станет платить

Трамп: Новые пошлины начнут действовать с 1 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% и выше на товары из 14 стран.

«Эта дата не изменилась и не изменится. Другими словами, все деньги должны быть уплачены с 1 августа 2025 года. Отсрочки предоставлены не будут», — написал он в соцсетях.

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В список облагаемых пошлинами вошли Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, ЮАР, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма и Босния и Герцеговина. При этом лишь первые четыре государства имеют значительную долю в американском импорте.

Александра Вишнякова
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