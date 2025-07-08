Трамп официально объявил дату введения пошлин и пригрозил тем, кто не станет платить
Трамп: Новые пошлины начнут действовать с 1 августа
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Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% и выше на товары из 14 стран.
«Эта дата не изменилась и не изменится. Другими словами, все деньги должны быть уплачены с 1 августа 2025 года. Отсрочки предоставлены не будут», — написал он в соцсетях.
В список облагаемых пошлинами вошли Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, ЮАР, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма и Босния и Герцеговина. При этом лишь первые четыре государства имеют значительную долю в американском импорте.