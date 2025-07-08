«Вызов американской гегемонии»: Трамп рискует навредить США пошлинами против БРИКС
Политолог Рудая: Трамп рискует навредить США, угрожая БРИКС 10% пошлинами
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
В итоговой декларации саммита БРИКС содержатся негативные оценки политики президента США Дональда Трампа по части тарифных и нетарифных мер, нарушающих правила ВТО, ударов по Ирану и вопроса Палестины. На это обратила внимание член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.
«Хотя США в итоговой декларации саммита напрямую не упоминаются, документ призывает к уходу от доллароцентричной системы через поддержку национальных валют и реформу глобальных институтов, что резонно воспринимается как вызов американской гегемонии», — отметила политолог.
По её словам, Трамп на это решил ответить угрозами о введении пошлин против стран, поддерживающих политику БРИКС. Однако данный инструмент давления трудно воспринимать всерьёз, потому что формулировка «любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике» выглядит слишком расплывчато.
Кроме того, учитывая устойчивый торговый дефицит со странами БРИКС, Трамп рискует навредить собственной стране, если введёт пошлины. Санкции, как подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс», хоть и окажут кратковременный негативный эффект, но в конечном счёте приведут к росту цен на импортные товары в США.
Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран-партнёров БРИКС. В ответ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС. Кстати, Китай тоже жёстко отреагировал на предостережения главы Белого дома.