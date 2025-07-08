«Вызов американской гегемонии»: Трамп рискует навредить США пошлинами против БРИКС

В итоговой декларации саммита БРИКС содержатся негативные оценки политики президента США Дональда Трампа по части тарифных и нетарифных мер, нарушающих правила ВТО, ударов по Ирану и вопроса Палестины. На это обратила внимание член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.

«Хотя США в итоговой декларации саммита напрямую не упоминаются, документ призывает к уходу от доллароцентричной системы через поддержку национальных валют и реформу глобальных институтов, что резонно воспринимается как вызов американской гегемонии», — отметила политолог.

По её словам, Трамп на это решил ответить угрозами о введении пошлин против стран, поддерживающих политику БРИКС. Однако данный инструмент давления трудно воспринимать всерьёз, потому что формулировка «любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике» выглядит слишком расплывчато.