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7 июля, 21:31

Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев связал недавние угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин с усилением роли и авторитета объединения БРИКС на мировой арене. Об этом зампред Совбеза написал в социальной сети X.

По его мнению, заявление американского лидера о возможном введении 10-процентного тарифа для стран, поддерживающих БРИКС, свидетельствует о том, что объединение движется в правильном направлении.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы всё делаем правильно!» — подчеркнул Медведев.

Белый дом считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
Белый дом считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США

Ранее Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Республиканец заявил об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что исключений не будет для стран, проводящих «антиамериканскую политику БРИКС». Это заявление вызвало широкий резонанс в экспертном сообществе и стало предметом активного обсуждения в международных СМИ.

Антон Голыбин
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