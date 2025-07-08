10 ракет для ВСУ: грандиозная помощь Трампа или элегантный способ послать Зеленского подальше Президент США Дональд Трамп согласился возобновить поставки вооружения ВСУ. Какое оружие и в каком количестве Вашингтон передаст Киеву — в материале Life.ru. 8 июля, 14:02 Почему Трамп согласился передать Украине только 10 ракет: анализ и версии. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P, Evan El-Amin, brwen

Почему Трамп сначала заморозил, а потом возобновил поставки оружия Украине?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправит Украине вооружение. Таким образом, поставки, остановленные главой Пентагона, возобновляются.

— Мы собираемся отправить ещё немного оружия. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас они подвергаются очень сильному давлению, — сказал американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп отказывался передавать оружие Киеву. По одной из версий, это был элемент давления на режим Зеленского. Так президент США пытался принудить Украину к мирным переговорам.

— Он сказал доверенным лицам, что это не его война, но она станет таковой, если он начнёт отправлять оружие на Украину, — сообщает портал Axios.

Но официальную версию озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По её словам, остановка была связана с проверкой всей военной помощи, оказываемой США другим странам, в том числе Украине. После слов Трампа о помощи Киеву в Пентагоне подтвердили, что поставки будут опять начаты.

— По указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира, — заявили в американском оборонном ведомстве.

Сложно не заметить, но и в Белом доме, и в Министерстве обороны говорят только об оружии для обороны. Да и по срокам поставок есть вопросы. Издание Politico утверждает, что Киев может получить их после серии переговоров.

— Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, за которой последует встреча в Киеве на этой и на следующей неделях, — говорится в публикации.

ЗРК «Patriot». Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

10 ракет Patriot: на что способна новая партия военной помощи от США

Украина зависит от США по многим позициям. Например, Киеву требуются ЗРК Patriot и комплектующие к ним, а также снаряды для РСЗО HIMARS. Как раз ракеты к системе Patriot Трамп и пообещал. Но всего десять штук.

— Символическая подачка Трампа Зеленскому. Чтобы отвязался. Для поражения одной воздушной цели зенитчики обычно пускают не менее двух ракет — и то это не гарантия успешного перехвата, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор считает, что Трамп не хочет давать ракет больше из-за жадности. Стоимость одной ракеты около четырёх миллионов долларов, а выпускается их всего около 500 штук в год. И запросов от платёжеспособных стран хватает. Эксперты заметили не только количество, но и поведение президента США, который то отменяет поставки, то их возобновляет.

— Скоро, может через неделю, заявит обратное и скажет, что очень уважает и понимает Путина и председателя Си. Затем, ещё через несколько дней, вновь выдаст набор букв, которые с трудом складываются в слова и ещё сложнее в предложения, смысл которых будет в поставках оружия. И так по кругу, без всяких остановок, — иронизирует автор канала «Старше Эдды».

Но так и есть. Итогом может быть и отсутствие этих ракет.

Авторы Даниил Черных