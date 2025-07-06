Неделя, когда Украина стала мёртвой лошадью Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как США сдали Украину, Трамп не пробил Владимира Путина, а «Блэкрок» списал Киев в утиль. 5 июля, 21:07 Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает просить оружие у США. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © «Шедеврум»

Каждый раз, когда я пишу обзоры событий за неделю, неизменно вспоминаю древнее «Шоу долгоносиков», которое шло когда-то на украинском телевидении. Ведущий (Виктор Андриенко) там каждый раз говорил: «Сегодня будет много интересного».

Так вот, на минувшей неделе было много интересного. Я бы даже сказал, что местами эпохального.

Например, приостановка поставок вооружений киевскому режиму со стороны США, сопровождавшаяся признанием, что запасы американской армии истощены и они больше не могут себе позволить продолжать поставки, потому что это грозит нехваткой боеприпасов на других критически важных направлениях. На моей памяти это впервые, когда власти США признали ограниченность своих возможностей (впрочем, об этом я уже писал в другом тексте в другом месте).

Или, не менее знаковый, звонок Трампа Путину. Когда Трамп, который год рассказывал «Да я другу Владимиру позвоню, и мы за сутки всё порешаем», сумел выпросить телефонный разговор только через полгода после своей инаугурации — и ничего не добился. Ковбойский наскок «на дурачка» с повторением уже ранее отвергнутого предложения о безусловном перемирии (зачем это нам?) не удался. В ответ Трамп выслушал вежливое, но непреклонное: «Только после ликвидации первопричин конфликта».

На этой неделе прошёл ещё один разговор Путина и Трампа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Как там в песне пелось? «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты». Песня прямо про Украину и её глупые мечты о НАТО и «панувании».

Ещё вспоминалась фотография Зеленского, стоящего на фоне картины с нарисованным на ней пылающим Кремлём. Колесо генотьбы на этой неделе ответило на эти влажные мрии свидомитов горящим Киевом. Очень похоже, как на картинке (только не Кремль, что логично). Не знаю, почему им не нравится.

Зеленский мечтал о пожаре в Кремле, но увидел горящий Киев. Фото © X / TIME

Наркоман после этого опять ныл, что ему нужны «пэтриоты». Совсем глупый, по 500+ «гераней» в сутки сбивать — никаких «пэтриотов» не хватит (а баллистику и гиперзвук «пэтриоты» не ловят), их во всём мире столько нет. Их всего около двухсот в год производят в США, даже на одну украинскую ночь не хватит. А наши ещё и за сутки вынесли две установки «Пэтриот» и две РЛС к ним, так что минус две батареи за раз — так тоже не напасёшься.

В целом очевидно, что характер боевых действий меняется. С одной стороны, наши удары по военной инфраструктуре киевского режима становятся всё более массированными и эффективными, с другой — они перестали их видеть. Если внимательно читать публикуемые сообщения о воздушных тревогах по Украине, то очевидно, что в последнее время они перестали предупреждать и стали гадать. Видимо, им не только перекрыли поставки новых вооружений, но и отключили от разведданных (просто сделали это тихо, без лишних объявлений — впрочем, это только моё предположение).

Все судорожные попытки режима Зеленского и его глобалистских европейских спонсоров что-то предпринять неизменно заканчиваются неудачами. Коалиция «желающих» развалилась, Макрон зачем-то безуспешно пытается морочить голову Путину, на G7 денег не дали, на форуме НАТО сказали прикинуться ветошью и не отсвечивать. Рассказы Подоляка «Мы купим за деньги, которых нет ни у нас, ни у ЕС, оружие, которого нет ни у ЕС, ни у США» откровенно не впечатляют.

Военно-политическое руководство России уверено в победе и непреклонно гнёт свою линию, игнорируя все попытки втянуть нас в «перемирия» с грацией и обаянием носорога (который, как известно, плохо видит, но это его проблемы). Или, если кому-то не нравятся носороги, то тогда есть анекдот про Илью Муромца: «Посыпьте его мелом и принесите мою булаву». Как говорил Владимир Владимирович, «мы их добьём».

В подтверждение этого свежая новость от «Блумберг», что печально известный фонд «Блэкрок» отказался от идеи продвигать «фонд восстановления Украины». Если проще, просто посчитали и списали Украину в утиль. Нет смысла вкладываться в проигранный проект. По всей видимости, администрация Трампа пришла к аналогичному выводу, хоть и пытается тянуть время с предложениями о «перемириях» (впрочем, Трамп много что делает для галочки, чтобы создать видимость «я пытался»).

В конце концов, это же именно американская поговорка: «Если лошадь сдохла — слезь».

Авторы Александр Роджерс