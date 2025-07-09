Зеленский ввёл новые санкции против России, Белоруссии и Китая

Владимир Зеленский ввёл новые ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Китая и Турции. Об этом сообщил уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, передаёт агентство «РБК-Украина».

По данным издания, Украина синхронизировала свои санкционные меры с тремя пакетами ограничений Евросоюза. В 15-й пакет санкций ЕС, который лёг в основу украинских решений, вошли граждане России, Белоруссии, Китая и других государств.

Среди попавших под новые ограничения — российский лётчик Александр Азаренков и компания «Гумыч».