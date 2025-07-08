На Украине заговорили о расколе в команде Зеленского

Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий заявил о серьёзном расколе в окружении Владимира Зеленского. По его словам, система власти на Украине «на грани срыва» после возбуждения уголовного дела против вице-премьера Алексея Чернышова, обвинённого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

«Но [глава офиса Зеленского Андрей] Ермак отстранился от решения вопроса. И это уже не просто жест — это сигнал, что, возможно, именно он инициировал запуск процесса по Чернышову… [Замглавы офиса Зеленского] Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать. Сказал: «Это невозможно. Я ничего уже не могу сделать»… После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально», — написал Шарий в соцсетях.