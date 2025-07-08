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8 июля, 13:59

На Украине заговорили о расколе в команде Зеленского

Шарий: В команде Зеленского назревает раскол из-за дела вице-премьера Чернышова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Александрос Михайлидис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Александрос Михайлидис

Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий заявил о серьёзном расколе в окружении Владимира Зеленского. По его словам, система власти на Украине «на грани срыва» после возбуждения уголовного дела против вице-премьера Алексея Чернышова, обвинённого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

«Но [глава офиса Зеленского Андрей] Ермак отстранился от решения вопроса. И это уже не просто жест — это сигнал, что, возможно, именно он инициировал запуск процесса по Чернышову… [Замглавы офиса Зеленского] Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать. Сказал: «Это невозможно. Я ничего уже не могу сделать»… После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально», — написал Шарий в соцсетях.

Дальнейшие попытки Зеленского добиться поддержки у руководителя СБУ Василия Малюка и главы военной разведки Кирилла Буданова также оказались безрезультатными.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский планирует заменить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая краснела за его фиаско в Овальном кабинете. Для украинской стороны это стало болезненным напоминанием о том, как меняется тональность диалога даже с ближайшими союзниками.

Полина Никифорова
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