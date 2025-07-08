Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 03:21

«Зеленский не сможет этого принять»: На Западе заявили о необходимости смены власти в Киеве

Политолог Петро: Зеленского необходимо отстранить ради диалога с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Запад может добиться продвижения в российско-украинских переговорах только в случае отстранения главаря киевского режима Владимира Зеленского, уверен политолог Николай Петро. Он выразил своё мнение в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаса.

По словам эксперта, для эффективного содействия мирному процессу необходимо заставить украинскую власть принять диалог, от которого она сейчас отказывается. Петро отметил, что экс-комик не готов к компромиссам, необходимым для урегулирования конфликта. Поэтому, по его мнению, без отставки главаря не обойтись.

«Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять. Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обременённая наследием конфликта и способная проводить новую политику», — отметил он.

Политолог также подчеркнул, что многое зависит от поддержки Запада. Он сомневается, будут ли США и страны Европы лишь демонстрировать поддержку новой власти или действительно возьмут на себя ответственность за её укрепление и продвижение мирных инициатив.

Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет
Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет

А ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине больше вооружения. По его словам, речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Представители Пентагона подтвердили планы Белого дома о дополнительных поставках.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar