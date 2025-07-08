«Зеленский не сможет этого принять»: На Западе заявили о необходимости смены власти в Киеве
Политолог Петро: Зеленского необходимо отстранить ради диалога с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Запад может добиться продвижения в российско-украинских переговорах только в случае отстранения главаря киевского режима Владимира Зеленского, уверен политолог Николай Петро. Он выразил своё мнение в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаса.
По словам эксперта, для эффективного содействия мирному процессу необходимо заставить украинскую власть принять диалог, от которого она сейчас отказывается. Петро отметил, что экс-комик не готов к компромиссам, необходимым для урегулирования конфликта. Поэтому, по его мнению, без отставки главаря не обойтись.
«Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять. Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обременённая наследием конфликта и способная проводить новую политику», — отметил он.
Политолог также подчеркнул, что многое зависит от поддержки Запада. Он сомневается, будут ли США и страны Европы лишь демонстрировать поддержку новой власти или действительно возьмут на себя ответственность за её укрепление и продвижение мирных инициатив.
А ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине больше вооружения. По его словам, речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Представители Пентагона подтвердили планы Белого дома о дополнительных поставках.