Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет

В ходе телефонного разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заверил экс-комика в готовности Вашингтона предоставить максимально возможный объём военной помощи. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Республиканец добавил, не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу отправку Украине отдельных видов вооружений.

«Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия», — сообщает издание.