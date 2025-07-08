Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет
WSJ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В ходе телефонного разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заверил экс-комика в готовности Вашингтона предоставить максимально возможный объём военной помощи. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.
Республиканец добавил, не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу отправку Украине отдельных видов вооружений.
«Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия», — сообщает издание.
Ранее стало известно, что Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. По его словам, Незалежная сейчас получает очень сильные удары.