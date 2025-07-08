Президент Бразилии Лула да Силва дал резкий ответ Трампу и сорвал аплодисменты

На полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с жёстким заявлением, адресованным главе Белого дома Дональду Трампу. Этим он сорвал аплодисменты журналистов.

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил Лула да Силва.