Президент Бразилии Лула да Силва дал резкий ответ Трампу и сорвал аплодисменты
Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana
На полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с жёстким заявлением, адресованным главе Белого дома Дональду Трампу. Этим он сорвал аплодисменты журналистов.
«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил Лула да Силва.
А ранее бразильский лидер призвал республиканца меньше уделять внимание соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Согласно да Силве, президент должен больше думать о мире и экономике, а не нуждаться в «позорном заголовке».