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7 июля, 21:52

Президент Бразилии Лула да Силва дал резкий ответ Трампу и сорвал аплодисменты

Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

На полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с жёстким заявлением, адресованным главе Белого дома Дональду Трампу. Этим он сорвал аплодисменты журналистов.

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил Лула да Силва.

Белый дом считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
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А ранее бразильский лидер призвал республиканца меньше уделять внимание соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Согласно да Силве, президент должен больше думать о мире и экономике, а не нуждаться в «позорном заголовке».

Тимур Хингеев
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