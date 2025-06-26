«Меньше интернетом и больше главой государства»: Лула да Силва раскритиковал Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом уделять меньше внимания соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Об этом пишет G1.

«В этом беспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединённые Штаты, который должен уделять первостепенное внимание дискуссии, думать о том, что говорить, должен быть меньше интернетом и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многостороннем подходе, гораздо больше думать о мире. А что мы видим каждый день в прессе? Потребность в позорном заголовке», — заметил да Силва.

Хотя он не упоминал экс-президента Жаира Болсонару напрямую, бразильский лидер отметил, что в стране уже был глава с похожим стилем управления, для которого правда и национальные интересы оказывались на втором плане. Говоря о текущей ситуации на Ближнем Востоке, президент Бразилии выразил стремление к сохранению мира и дистанцированию от военных конфликтов, в частности между Израилем и Ираном.