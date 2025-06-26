«Меньше интернетом и больше главой государства»: Лула да Силва раскритиковал Трампа
G1: Лула да Силва призвал Трампа оторваться от интернета
Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом уделять меньше внимания соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Об этом пишет G1.
«В этом беспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединённые Штаты, который должен уделять первостепенное внимание дискуссии, думать о том, что говорить, должен быть меньше интернетом и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многостороннем подходе, гораздо больше думать о мире. А что мы видим каждый день в прессе? Потребность в позорном заголовке», — заметил да Силва.
Хотя он не упоминал экс-президента Жаира Болсонару напрямую, бразильский лидер отметил, что в стране уже был глава с похожим стилем управления, для которого правда и национальные интересы оказывались на втором плане. Говоря о текущей ситуации на Ближнем Востоке, президент Бразилии выразил стремление к сохранению мира и дистанцированию от военных конфликтов, в частности между Израилем и Ираном.
«Я не хочу ни с кем воевать. Я хочу уйти от войны между Израилем и Ираном. Я хочу держаться подальше. Я не хочу никаких проблем в своей жизни», — сказал он.
Напомним, ранее Бразилия изъявляла намерение стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, стремясь заменить в этой роли США. При этом подчёркивается, что в Рио считают: Соединённые Штаты не выполнили свои обязательства по деэскалации конфликта. Но в Госдуме РФ заявили, что у Бразилии недостаточно влияния для такой роли.