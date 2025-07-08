«Мы должны»: Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Американский лидер Дональд Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Трансляцию мероприятия с израильским премьером Биньямином Нетаньяху вело агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — заявил хозяин Белого дома.