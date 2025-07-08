«Мы должны»: Трамп пообещал отправить больше оружия Украине
Трамп намерен отправить Украине больше оборонительных средств
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Трансляцию мероприятия с израильским премьером Биньямином Нетаньяху вело агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — заявил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву, одновременно критикуя прошлую администрацию. Республиканец подчеркнул свою активную позицию по украинскому вопросу, хотя и не уточнил конкретные формы оказываемой поддержки. Он традиционно возложил ответственность за начало конфликта на бывшую администрацию, повторив свой тезис, что при его руководстве войны удалось бы избежать.