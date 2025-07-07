«Очень много помогаю»: Трамп сделал заявление об Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что оказывает значительную поддержку Киеву, одновременно критикуя прошлую администрацию. Об этом он рассказал журналистам пула Белого дома.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — заявил Трамп.

Глава государства сделал такое заявление в ответ на вопрос о сравнении американской помощи Украине и Израилю. Политик подчеркнул свою активную позицию по украинскому вопросу, хотя и не уточнил конкретные формы оказываемой поддержки.

Трамп традиционно возложил ответственность за начало конфликта на бывшую администрацию, повторив свой тезис, что при его руководстве войны удалось бы избежать. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов о дальнейшем финансировании помощи Украине.