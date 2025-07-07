«Очень много помогаю»: Трамп сделал заявление об Украине
Трамп: США очень много помогают Украине в конфликте с Россией
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент США Дональд Трамп утверждает, что оказывает значительную поддержку Киеву, одновременно критикуя прошлую администрацию. Об этом он рассказал журналистам пула Белого дома.
«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — заявил Трамп.
Глава государства сделал такое заявление в ответ на вопрос о сравнении американской помощи Украине и Израилю. Политик подчеркнул свою активную позицию по украинскому вопросу, хотя и не уточнил конкретные формы оказываемой поддержки.
Трамп традиционно возложил ответственность за начало конфликта на бывшую администрацию, повторив свой тезис, что при его руководстве войны удалось бы избежать. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов о дальнейшем финансировании помощи Украине.
Ранее стало известно, что общий объём помощи, предоставленной Соединёнными Штатами Украине с начала вооружённого конфликта, достиг 123,3 миллиарда долларов. По данным аналитического центра, по состоянию на апрель 2025 года основная доля этой суммы — 69,5 миллиарда долларов — пришлась на военную помощь. Финансовая поддержка составила 50,1 миллиарда долларов, а на гуманитарную помощь было выделено 3,7 миллиарда долларов. Тот же анализ показал, что с мая по начало июля 2025 года США не оказывали Украине никакой поддержки.