Раскрыта общая сумма помощи США Украине
Объём поддержки Украины со стороны США достиг 123,3 млрд долларов
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Суммарная стоимость поддержки, которую Соединённые Штаты оказали Украине с начала конфликта, составила 123,3 миллиарда долларов. К такому результату пришло РИА «Новости» на основе анализа сведений Кильского института мировой экономики.
По информации института, на апрель 2025 года основная часть этой суммы пришлась на оборонные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Финансовые перечисления составили 50,1 миллиарда, а на гуманитарные цели направили 3,7 миллиарда. Согласно результатам анализа, с мая по начало июля 2025 года США не оказывали Незалежной какой-либо помощи.
Ранее британские журналисты сообщили, что Киев оказался в ситуации политического хаоса на фоне приостановки военной помощи США. Однако внутренняя борьба и чистки могут нанести Украине больший вред, чем внешние факторы.