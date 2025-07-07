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7 июля, 01:51

Раскрыта общая сумма помощи США Украине

Объём поддержки Украины со стороны США достиг 123,3 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Суммарная стоимость поддержки, которую Соединённые Штаты оказали Украине с начала конфликта, составила 123,3 миллиарда долларов. К такому результату пришло РИА «Новости» на основе анализа сведений Кильского института мировой экономики.

По информации института, на апрель 2025 года основная часть этой суммы пришлась на оборонные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Финансовые перечисления составили 50,1 миллиарда, а на гуманитарные цели направили 3,7 миллиарда. Согласно результатам анализа, с мая по начало июля 2025 года США не оказывали Незалежной какой-либо помощи.

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Ранее британские журналисты сообщили, что Киев оказался в ситуации политического хаоса на фоне приостановки военной помощи США. Однако внутренняя борьба и чистки могут нанести Украине больший вред, чем внешние факторы.

Тимур Хингеев
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