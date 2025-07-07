Раскрыта общая сумма помощи США Украине

Суммарная стоимость поддержки, которую Соединённые Штаты оказали Украине с начала конфликта, составила 123,3 миллиарда долларов. К такому результату пришло РИА «Новости» на основе анализа сведений Кильского института мировой экономики.

По информации института, на апрель 2025 года основная часть этой суммы пришлась на оборонные поставки — 69,5 миллиарда долларов. Финансовые перечисления составили 50,1 миллиарда, а на гуманитарные цели направили 3,7 миллиарда. Согласно результатам анализа, с мая по начало июля 2025 года США не оказывали Незалежной какой-либо помощи.