Киев оказался в ситуации политического хаоса на фоне приостановки военной помощи США. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

В статье издания утверждается, что внутренняя борьба и чистки могут нанести Украине больший вред, чем внешние факторы. Журналисты акцентировали внимание на сообщениях о планируемых кадровых изменениях и возможной смене премьер-министра. Авторы также напомнили о попытке отстранить от должности главу украинской разведки Кирилла Буданова*. Заместитель премьер-министра Алексей Чернышов стал объектом обвинений в коррупции.

По данным анонимных источников, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак контролирует значительную часть информации, поступающей к экс-комику, и стремится к замене неугодных лиц своими протеже.

Ранее сообщалось, что решение США по оружию сильно ударит по Украине. Приостановка американских поставок критически важных вооружений – включая ракеты Patriot и боеприпасы для HIMARS – создаёт для Киева беспрецедентный кризис обороноспособности. Без этих систем Незалежная теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам, что ставит под угрозу всю линию обороны.