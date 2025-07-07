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7 июля, 00:42

Киев столкнулся с хаосом из-за остановки военной помощи США

The Economist: Приостановка помощи США вызвала хаос на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Киев оказался в ситуации политического хаоса на фоне приостановки военной помощи США. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

В статье издания утверждается, что внутренняя борьба и чистки могут нанести Украине больший вред, чем внешние факторы. Журналисты акцентировали внимание на сообщениях о планируемых кадровых изменениях и возможной смене премьер-министра. Авторы также напомнили о попытке отстранить от должности главу украинской разведки Кирилла Буданова*. Заместитель премьер-министра Алексей Чернышов стал объектом обвинений в коррупции.

По данным анонимных источников, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак контролирует значительную часть информации, поступающей к экс-комику, и стремится к замене неугодных лиц своими протеже.

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Ранее сообщалось, что решение США по оружию сильно ударит по Украине. Приостановка американских поставок критически важных вооружений – включая ракеты Patriot и боеприпасы для HIMARS – создаёт для Киева беспрецедентный кризис обороноспособности. Без этих систем Незалежная теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам, что ставит под угрозу всю линию обороны.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Антон Голыбин
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