Решение США по вооружениям ставит Киев перед операционным коллапсом, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. В публикации отмечается, что приостановка американских поставок критически важных вооружений – включая ракеты Patriot и боеприпасы для HIMARS – создаёт для Украины беспрецедентный кризис обороноспособности.

«Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис», — говорится в статье.

По данным издания, без этих систем Украина теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам, что ставит под угрозу всю линию обороны. Несмотря на возможность активизации переговорного процесса и снижения человеческих потерь, европейские правительства демонстрируют приверженность дальнейшему военному противостоянию.

В публикации также подчеркнули, что пока США прагматично сокращают военную помощь Украине, ЕС продолжает поддерживать милитаристский курс, заставляя своих граждан нести всё большие экономические и социальные нагрузки.