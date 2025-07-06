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6 июля, 07:40

Беспрецедентный кризис: Решение США по оружию сильно ударит по Украине, пишут СМИ

L'Antidiplomatico: Киеву грозит масштабный кризис из-за решения США по оружию

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Решение США по вооружениям ставит Киев перед операционным коллапсом, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. В публикации отмечается, что приостановка американских поставок критически важных вооружений – включая ракеты Patriot и боеприпасы для HIMARS – создаёт для Украины беспрецедентный кризис обороноспособности.

«Решение США приостановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис», — говорится в статье.

По данным издания, без этих систем Украина теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам, что ставит под угрозу всю линию обороны. Несмотря на возможность активизации переговорного процесса и снижения человеческих потерь, европейские правительства демонстрируют приверженность дальнейшему военному противостоянию.

В публикации также подчеркнули, что пока США прагматично сокращают военную помощь Украине, ЕС продолжает поддерживать милитаристский курс, заставляя своих граждан нести всё большие экономические и социальные нагрузки.

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Ранее аналитик Карло Масалы из Мюнхенского университета бундесвера заявил, что Киев может столкнуться с острым дефицитом вооружений уже к концу лета. Как сообщает немецкое издание Bild, без поддержки США украинские запасы оружия быстро истощатся.

Алиса Хуссаин
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