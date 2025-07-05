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5 июля, 19:41

Стало известно, на сколько хватит боеприпасов Украине без помощи США

Bild: Киев столкнётся с нехваткой оружия уже к концу лета

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Киев может столкнуться с острой нехваткой вооружения уже к концу лета. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на слова аналитика Карло Масалы из Мюнхенского университета бундесвера.

По мнению эксперта, без возобновления военных поставок со стороны Соединённых Штатов положение украинской армии станет критическим.

«Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — считает Масала.

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Антон Голыбин
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