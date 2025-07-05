На Украине исчезла партия дронов для фронта. Кто их стащил — загадка
ТАСС: Киевские чиновники сговорились с командованием ВСУ в Курской области
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В центре очередного коррупционного скандала оказались чиновники киевской городской администрации и командование 225-го отдельного штурмового полка. Источники в силовых структурах утверждают о возможном сговоре при распределении беспилотной техники, закупленной для нужд подразделений ВСУ. По имеющейся информации, мэрия Киева во главе с Виталием Кличко передала полку внушительную партию беспилотников: более 2 000 FPV-дронов и свыше 200 коптеров Mavic. Однако техника так и не поступила по назначению, что вызывает серьёзные подозрения.
«Одни обвиняют командование 225-го ОШП в присвоении дорогостоящей техники, другие говорят о коррупции в рядах киевской городской администрации. Предполагаем, что вороватые чиновники столичной администрации из команды В. Кличко вступили в сговор с бывшими уголовниками, занявшими командные должности в 225-м ОШП», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
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