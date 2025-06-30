Зеленский хочет избавиться от Министерства национального единства под руководством коррупционера
На Украине заговорили о возможной ликвидации Министерства национального единства
Алексей Чернышов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Чернышов
Министерство национального единства Украины, которым ранее руководил вице-премьер Алексей Чернышов, может быть расформировано — об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Ведомство было создано в 2023 году, его задачей официально объявлялось укрепление связей с украинской диаспорой, продвижение национальной идентичности и координация политики в сфере единства общества. Неофициально, по данным СМИ, министерство создавалось в первую очередь под вице-премьера Чернышова, чтобы обеспечить ему место в правительстве. Реальной деятельности у ведомства было немного, и его эффективность вызывала сомнения даже внутри правящей команды.
Выстроить взаимодействие с украинской диаспорой в контексте возможных выборов у Чернышова не получилось, самих выборы тоже пока не предвидятся, а уровень поддержки действующей власти за рубежом оказался ниже ожиданий Офиса президента. В результате интерес к теме ослаб, а эффективность министерства поставлена под сомнение.
«Это было скорее «крафтовое» министерство — эксперимент. Попробовали, не получилось. Возможно, и нет смысла продолжать», — прокомментировал ситуацию один из представителей партии «Слуга народа».
Министерство оказалось в центре скандала после сообщений о возможной коррупционной деятельности его главы. Чернышова заподозрили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании бюджетных средств, что привело к репутационным потерям и отказу других кандидатов от идеи возглавить ведомство.
По данным источников, рассматривается возможность передачи его функций в МИД или другое министерство.
Напомним, что в середине июня богатейший член украинского правительства Чернышов, против которого открыто уголовное производство по подозрению в коррупции, не вернулся на родину из рабочей поездки в Австрию. Через два дня Владимир Зеленский публично отреагировал на инцидент, заявив, что возвращение должностного лица возможно лишь после выполнения всех поставленных перед ним задач. Родственники Чернышова покинули территорию Незалежной вслед за ним. Спустя пару дней Чернышов объявил о своём возвращении в страну и обязался позже прокомментировать «кампанию по дискредитации».