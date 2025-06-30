Зеленский хочет избавиться от Министерства национального единства под руководством коррупционера

Министерство национального единства Украины, которым ранее руководил вице-премьер Алексей Чернышов, может быть расформировано — об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Ведомство было создано в 2023 году, его задачей официально объявлялось укрепление связей с украинской диаспорой, продвижение национальной идентичности и координация политики в сфере единства общества. Неофициально, по данным СМИ, министерство создавалось в первую очередь под вице-премьера Чернышова, чтобы обеспечить ему место в правительстве. Реальной деятельности у ведомства было немного, и его эффективность вызывала сомнения даже внутри правящей команды.

Выстроить взаимодействие с украинской диаспорой в контексте возможных выборов у Чернышова не получилось, самих выборы тоже пока не предвидятся, а уровень поддержки действующей власти за рубежом оказался ниже ожиданий Офиса президента. В результате интерес к теме ослаб, а эффективность министерства поставлена под сомнение.

«Это было скорее «крафтовое» министерство — эксперимент. Попробовали, не получилось. Возможно, и нет смысла продолжать», — прокомментировал ситуацию один из представителей партии «Слуга народа».

Министерство оказалось в центре скандала после сообщений о возможной коррупционной деятельности его главы. Чернышова заподозрили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании бюджетных средств, что привело к репутационным потерям и отказу других кандидатов от идеи возглавить ведомство.

По данным источников, рассматривается возможность передачи его функций в МИД или другое министерство.