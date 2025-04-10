Редкие книги, коллекция часов и пять квартир: На Украине найден самый богатый чиновник
Самым богатым чиновником Украины стал министр национального единства Чернышов
Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов. Обложка © Wikipedia
Самым богатым чиновником Украины стал Алексей Чернышов, который занимает пост министра национального единства страны. Подтверждением его внушительного состояния стала опубликованная декларация о доходах.
По данным налоговой документации, в собственности у Чернышова пять квартир, внушительные суммы на счетах в банках. Отдельной строкой в декларации указана коллекция предметов роскоши: он является счастливым обладателем дорогих и редких часов, картин и книг, количество которых не раскрывается. Однако украинские СМИ отметили «значительную культурную и материальную ценность» предметов роскоши.
Но не все чиновники могут радоваться своим нескромным пожиткам. Ранее стало известно, что бывший глава «Госсорткомиссии» Александров лишился всего своего имущества по решению московского суда. В доход государства обращены его квартиры и апартаменты, а также имущество родственников экс-чиновника.