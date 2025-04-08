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8 апреля, 08:11

У экс-чиновника Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и Harley-Davidson

РИАН: Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза Александрова имущество в Москве

Молоток в суде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Молоток в суде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Суд в Москве изъял в доход государства имущество бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников. Речь идёт о квартирах и апартаментах экс-чиновника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Имущество, приобретённое Александровым М. Ю. на неподтверждённые доходы, а также денежные средства, полученные от его реализации, подлежат обращению в доход Российской Федерации», — указано в судебном решении.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры (ГП) о взыскании в бюджет государства нескольких земельных участков и двух домов в дачном посёлке Немчиновка в Подмосковье, квартир в элитном московском ЖК «Крылатские холмы», трёх участков с апартаментами в Алуште, а также мотоцикла Harley-Davidson, передаёт агентство.

В конце 2023 года Александрова обвинили по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник не предоставлял реальных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также документов, касающихся имущества супруги и несовершеннолетних детей.

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А ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура намерена изъять крупнейший завод ПВХ у семьи экс-депутата Виктора Круглова. Бывший чиновник занимался декларированием неправомерно полученного дохода от деятельности предприятия, а также выводил деньги на счета офшорных компаний.

Дарья Нарыкова
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