У экс-чиновника Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и Harley-Davidson

Суд в Москве изъял в доход государства имущество бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников. Речь идёт о квартирах и апартаментах экс-чиновника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Имущество, приобретённое Александровым М. Ю. на неподтверждённые доходы, а также денежные средства, полученные от его реализации, подлежат обращению в доход Российской Федерации», — указано в судебном решении.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры (ГП) о взыскании в бюджет государства нескольких земельных участков и двух домов в дачном посёлке Немчиновка в Подмосковье, квартир в элитном московском ЖК «Крылатские холмы», трёх участков с апартаментами в Алуште, а также мотоцикла Harley-Davidson, передаёт агентство.

В конце 2023 года Александрова обвинили по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник не предоставлял реальных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также документов, касающихся имущества супруги и несовершеннолетних детей.