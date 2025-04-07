Бывшего первого вице-премьера Коми арестовали по делу о получении взятки

Басманный суд столицы одобрил требование следствия посадить под стражу Антона Виноградова, ранее занимавшего пост первого зампреда правительства Коми. С такой информацией выступила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвиняют в получении солидной взятки, что квалифицировали по части 6 статьи 290 УК РФ. Чиновника заключили под арест на месяц и 30 дней. Защита пыталась смягчить меру пресечения, но суд остался непреклонен.