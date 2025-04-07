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7 апреля, 10:24

Бывшего первого вице-премьера Коми арестовали по делу о получении взятки

Бывший первый зампредседателя правительства Коми Андрей Виноградов. Обложка © Telegram / Республика Коми

Бывший первый зампредседателя правительства Коми Андрей Виноградов. Обложка © Telegram / Республика Коми

Басманный суд столицы одобрил требование следствия посадить под стражу Антона Виноградова, ранее занимавшего пост первого зампреда правительства Коми. С такой информацией выступила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвиняют в получении солидной взятки, что квалифицировали по части 6 статьи 290 УК РФ. Чиновника заключили под арест на месяц и 30 дней. Защита пыталась смягчить меру пресечения, но суд остался непреклонен.

Ранее суд Москвы решил заключить под арест главу управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова сроком на один месяц и 22 дня. Функционера подозревают в получении взятки. Арест продлится 1 месяц и 22 суток.

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Оксана Попова
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