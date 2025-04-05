Высокопоставленного чиновника Минобороны арестовали за взятку

Суд Москвы решил заключить под арест главу управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова сроком на один месяц и 22 дня. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — сказано в публикации.

Функционера подозревают в получении взятки. Арест продлится 1 месяц и 22 суток. Защитники фигуранта пытались добиться смягчения меры пресечения, уговаривая суд позволить ему остаться под домашним арестом, но судья был непреклонен.