В Мурманской области арестовали главу ЗАТО Видяево за взятку в 15 млн рублей
Сергей Богза. Обложка © VK / Сергей Богза
В Мурманской области полиция задержала главу ЗАТО Видяево Сергея Богзу по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Региональный СК делится кадрами задержания экс-чиновника.
Задержан глава Видяево Мурманской области. Видео © Telegram / СУ СК по Мурманской области
«По данным следствия, в 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
Богза брал взятки в период с конца ноября прошлого года по февраль текущего. Он лично получил от директора организации часть денег в сумме не менее 1,8 миллиона рублей, находясь в посёлке Видяево, а также на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска. Сейчас Богза отправлен в СИЗО на срок в 2 месяца. Уголовное дело также расследуется в отношении взяткодателя.
А ранее сообщалось, что начальник одного из цехов Казанского порохового завода приговорён к восьми годам лишения свободы за взятку. Такое решение вынес Вахитовский районный суд.