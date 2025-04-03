В Мурманской области арестовали главу ЗАТО Видяево за взятку в 15 млн рублей

В Мурманской области полиция задержала главу ЗАТО Видяево Сергея Богзу по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Региональный СК делится кадрами задержания экс-чиновника.

Задержан глава Видяево Мурманской области. Видео © Telegram / СУ СК по Мурманской области

«По данным следствия, в 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Задержан глава Видяево Мурманской области. Фото © Telegram / СУ СК по Мурманской области

Задержан глава Видяево Мурманской области. Фото © Telegram / СУ СК по Мурманской области

Богза брал взятки в период с конца ноября прошлого года по февраль текущего. Он лично получил от директора организации часть денег в сумме не менее 1,8 миллиона рублей, находясь в посёлке Видяево, а также на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска. Сейчас Богза отправлен в СИЗО на срок в 2 месяца. Уголовное дело также расследуется в отношении взяткодателя.