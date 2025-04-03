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Регион
3 апреля, 00:15

Бывшего премьера Дагестана Гамидова осудили на 13 лет за взятки и оружие

Суд на Абдусамадом Гамидовым. Обложка © Суды общей юрисдикции Москвы

Суд на Абдусамадом Гамидовым. Обложка © Суды общей юрисдикции Москвы

В Москве вынесен приговор бывшему председателю правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову. Пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы сообщила, что экс-чиновник получил 13 лет колонии строгого режима за серию преступлений.

Ранее судимого мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Служители Фемиды также назначили ему 12-миллионный штраф и запретили занимать госдолжности на два года.

Сроки в ходе заседания получили также Шамиль Кадиев и Кагир Магомедов. Кадиев — экс-директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», а Магомедов — экс-директор МФЦ в Буйнакском районе. Первый получил 15 лет колонии общего режима и штраф за дачу взятки и растрату. Второй же был осуждён за растрату на пять лет, но освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

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Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке бывший подполковник запаса получил 13 лет тюрьмы за помощь Вооружённым силам Украины. Он финансировал украинскую родственницу, которая отправляла средства боевикам Незалежной.

Антон Голыбин
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