Бывшего премьера Дагестана Гамидова осудили на 13 лет за взятки и оружие

Ранее судимого мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Служители Фемиды также назначили ему 12-миллионный штраф и запретили занимать госдолжности на два года.

Сроки в ходе заседания получили также Шамиль Кадиев и Кагир Магомедов. Кадиев — экс-директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», а Магомедов — экс-директор МФЦ в Буйнакском районе. Первый получил 15 лет колонии общего режима и штраф за дачу взятки и растрату. Второй же был осуждён за растрату на пять лет, но освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.