Экс-полковника приговорили к 13 годам тюрьмы на Дальнем Востоке за помощь ВСУ
Суд вынес приговор бывшему подполковнику запаса, который был пойман на финансировании украинской армии. Житель Хабаровского края получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. В дополнение мужчину лишили звания, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, в период с лета по осень 2022 года офицер осуществлял денежные переводы своей украинской родственнице, которая отправляла средства одному из фондов. Организация закупала оружие, боеприпасы и экипировку для украинских военных. Защита пыталась обжаловать приговор, утверждая, что пожертвования экс-полковника не могли повлиять на ход боевых действий. Однако служители Фемиды не сочли эти доводы существенными. Подсудимый признал свою вину.
А ранее к 15 годам лишения свободы был приговорён и житель Орловской области. Как сообщили в ФСБ, мужчина неоднократно переводил денежные средства на нужды ВСУ. На допросе он признался и раскаялся в содеянном.
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