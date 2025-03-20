Экс-полковника приговорили к 13 годам тюрьмы на Дальнем Востоке за помощь ВСУ

Суд вынес приговор бывшему подполковнику запаса, который был пойман на финансировании украинской армии. Житель Хабаровского края получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. В дополнение мужчину лишили звания, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в период с лета по осень 2022 года офицер осуществлял денежные переводы своей украинской родственнице, которая отправляла средства одному из фондов. Организация закупала оружие, боеприпасы и экипировку для украинских военных. Защита пыталась обжаловать приговор, утверждая, что пожертвования экс-полковника не могли повлиять на ход боевых действий. Однако служители Фемиды не сочли эти доводы существенными. Подсудимый признал свою вину.