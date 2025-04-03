8 лет и 5,5 млн: В Казани наказали взяточника-начальника с порохового завода

Начальник одного из цехов Казанского порохового завода приговорён к восьми годам лишения свободы за взятку. Такое решение вынес Вахитовский районный суд, информирует управление ФСБ по Татарстану.

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена противоправная деятельность руководителя одного из цехов ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», — говорится в сообщении.

Мужчина получил взятку за оформление документов, где содержалась ложная информация о выполнении работ. Его приговорили к 8 годам колонии и штрафу на сумму 5,5 миллиона рублей. Также подсудимому запретили в течение 8 лет занимать должности, где ему бы приходилось выполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительские функции. Речь о государственных учреждениях.