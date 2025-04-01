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31 марта, 21:53

Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки

Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Генерал-майор Александр Оглоблин частично признал свою вину в ходе первого судебного заседания по делу о получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Как сообщил РИА «Новости» адвокат Максим Довгань, хоть его подзащитный и признал факт получения денежных средств, он не согласен с юридической квалификацией следствия.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в 235-м гарнизонном военном суде. Согласно позиции защиты, Оглоблин должен быть освобождён от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 291.1 УК РФ о деятельном раскаянии, поскольку он первым написал явку с повинной и дал показания против других фигурантов дела.

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Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, ранее поданная им апелляция на арест была отклонена судом.

Артём Гапоненко
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