Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки
Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко
Генерал-майор Александр Оглоблин частично признал свою вину в ходе первого судебного заседания по делу о получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Как сообщил РИА «Новости» адвокат Максим Довгань, хоть его подзащитный и признал факт получения денежных средств, он не согласен с юридической квалификацией следствия.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме в 235-м гарнизонном военном суде. Согласно позиции защиты, Оглоблин должен быть освобождён от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 291.1 УК РФ о деятельном раскаянии, поскольку он первым написал явку с повинной и дал показания против других фигурантов дела.
Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, ранее поданная им апелляция на арест была отклонена судом.