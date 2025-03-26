Самый честный инспектор: Life.ru узнал личность гаишника, отказавшегося от рекордной взятки в Москве

Самым честным гаишником России, не взявшим огромную взятку у водителя, оказался командир 2 ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев. Как выяснил SHOT, именно он отказался от 665 тысяч рублей, которые пытался вручить ему водитель «Мерседеса» с незаконной мигалкой. Это примерно в пять раз больше зарплаты полицейского.

Сергей Кобозев. Фото © SHOT

Сергею Кобозеву исполнился 41 год. Телеграм-канал собоал несколько моментов из его жизненного пути. Так, в 2017 году он возглавил 2-й спецбатальон, и его назвали «самым молодым комбатом» (ему тогда было всего 33 года). В 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил его и личный состав с Днём сотрудника ГАИ. А в 2024 году Кобозев от имени своего подразделения передал старинную икону в дар храму Неувядаемый Цвет в Рублёво.

Кроме того, Кобозев в различных интервью неоднократно подчёркивал, что перед законом и на дороге все равны: без документов — никаких спецсигналов, если не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок, таких как ФСБ. Также он выступает против резких манёвров, «шашечек» и подрезаний.

Сергей Кобозев с Дмитрием Песковым. Фото © SHOT

Кобозев передал старинную икону в дар храму Неувядаемый Цвет в Рублёво. Фото © SHOT