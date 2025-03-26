Сдающий самолёты звёздам бизнесмен пытался всучить гаишнику рекордную взятку в Москве

В Москве 35-летний бизнесмен Максим М. был задержан сотрудниками ГИБДД за использование фальшивой мигалки на своем «Мерседесе». По информации SHOT, инцидент произошёл в понедельник на Новолучанской улице в элитном посёлке Рублёво, где москвич, стремясь обойти пробки, прикрепил к крыше своего микроавтобуса мигающий сигнал.

Бизнесмен, пытавшийся дать взятку сотруднику ГИБДД. Фото © SHOT

Когда гаишники остановили его и начали выяснять законность установки специального сигнала, Максим решил «урегулировать ситуацию» и предложил полицейским взятку в размере 665 тысяч рублей. Однако его предложение не нашло отклика, и он был задержан на месте.

Задержанный является директором одного из столичных частных охранных предприятий, которое также предлагает в аренду роскошные автомобили и даже самолёты. В Интернете указано, что его услугами пользуются звёзды шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, рэпера Элджея и Егора Крида. Интересно, что среди клиентов его компании упоминается и боец ММА Максим Новосёлов, который в настоящее время отбывает наказание за тяжкое преступление.