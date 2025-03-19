Сотрудники ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ
«Коммерсант»: ФСБ задержала капитана первого ранга ВМФ Лопатиева за коррупцию
Начальник радиотехнической службы ВМФ, капитан первого ранга Олег Лопатиев был задержан за коррупционное преступление. Его арестовали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает «Коммерсант».
Лопатиев был арестован на два месяца. Капитан первого ранга возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также она обеспечивает защиту радиотехнических систем и связи флотов.
Ранее в Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он подозревается в коррупции и содействии с политическим крылом запрещённой в Анкаре Рабочей партии Курдистана (РПК). Также Имамоглу и его окружение обвиняют в махинациях с госзакупками, вымогательстве и взятках. После задержания мэра вспыхнули протесты. Полицейские применили резиновые дубинки. Некоторые падали на асфальт из-за давки, о пострадавших пока не сообщалось.
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