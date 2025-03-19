Сотрудники ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ

Лопатиев был арестован на два месяца. Капитан первого ранга возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также она обеспечивает защиту радиотехнических систем и связи флотов.