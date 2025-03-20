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20 марта, 11:48

В Екатеринбурге ФСБ задержала чиновницу, получившую 59 взяток

В Екатеринбурге задержали сотрудницу Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД, сообщает источник URA.RU.

По данным следствия, женщина получила деньги от 59 граждан зимой прошлого года за содействие в успешном прохождении аттестации по промышленной безопасности. Точная сумма взяток пока не известна, но речь идет о десятках тысяч рублей.

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Подозреваемая признала свою вину и ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки». В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментариями в свердловское управление ФСБ, однако там информацию ни подтвердили, ни опровергли.

А ранее сотрудники ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ. Капитану первого ранга Олегу Лопатиеву вменяют коррупционное преступление.

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Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Марина Фещенко
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