В Екатеринбурге ФСБ задержала чиновницу, получившую 59 взяток

В Екатеринбурге задержали сотрудницу Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД, сообщает источник URA.RU.

По данным следствия, женщина получила деньги от 59 граждан зимой прошлого года за содействие в успешном прохождении аттестации по промышленной безопасности. Точная сумма взяток пока не известна, но речь идет о десятках тысяч рублей.

Подозреваемая признала свою вину и ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки». В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментариями в свердловское управление ФСБ, однако там информацию ни подтвердили, ни опровергли.