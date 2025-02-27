За взятку в 17 миллионов рублей задержан один из самых молодых замгубернатора в России

В Рязанской области задержали одного из самых молодых заместителей губернатора в России Артёма Никитина. 30-летнего политика подозревают в получении взятки в размере 17 миллионов рублей при заключении инвестиционных контрактов в местных технопарках. За пару дней до задержания он подал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает Mash.

По предварительной информации, Никитин за деньги помогал бизнесменам выигрывать тендеры на аукционах. Согласно одной из версий, показания против заместителя мог дать бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в получении взятки.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщает региональное СУ СКР без обозначения имени чиновника.