За взятку в 17 миллионов рублей задержан один из самых молодых замгубернатора в России
В Рязанской области за взятку задержали 30-летнего замгубернатора Никитина
Заместитель Председателя Правительства Рязанской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / art_nikitin62
В Рязанской области задержали одного из самых молодых заместителей губернатора в России Артёма Никитина. 30-летнего политика подозревают в получении взятки в размере 17 миллионов рублей при заключении инвестиционных контрактов в местных технопарках. За пару дней до задержания он подал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает Mash.
По предварительной информации, Никитин за деньги помогал бизнесменам выигрывать тендеры на аукционах. Согласно одной из версий, показания против заместителя мог дать бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в получении взятки.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщает региональное СУ СКР без обозначения имени чиновника.
Напомним, что ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова. Их подозревают в вымогательстве 100 миллионов рублей. Известно, что Бочаров сначала получил первую часть взятки в размере 20 миллионов рублей. Задержание состоялось 25 февраля во время передачи ещё 30 миллионов рублей. На данный момент Алексеев и Бочаров арестованы.