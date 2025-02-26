Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под арест до 24 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Денис Алексеев в зале суда. Видео © Life.ru
«Избрать в отношении Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Также был задержан Кирилл Бочаров, руководитель представительства Вологодской области в Москве. Основанием для задержания обоих политиков стали обвинения по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.
Напомним, в Москве сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по обвинению в вымогательстве 100 миллионов рублей. Также был арестован глава представительства региона Кирилл Бочаров, который, согласно данным Следственного комитета, получил первую часть взятки на сумму 20 миллионов рублей. Задержание произошло 25 февраля во время передачи ещё 30 миллионов рублей.
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