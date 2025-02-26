Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под арест до 24 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Денис Алексеев в зале суда. Видео © Life.ru

«Избрать в отношении Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Также был задержан Кирилл Бочаров, руководитель представительства Вологодской области в Москве. Основанием для задержания обоих политиков стали обвинения по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.