Вологодский чиновник арестован в Москве за взятку в 100 млн рублей

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Life.ru публикует кадры из зала суда, где проходило заседание по вопросу избрания меры пресечения.

«Ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бочарова удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Как сообщалось, полиция задержала Бочарова 25 февраля. По версии СК, чиновник получил взятку в размере 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Свою вину Бочаров отрицает. Также по делу задержан вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Чиновники вымогали 100 млн рублей за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник». Задержали их 25 февраля в момент передачи 30 миллионов рублей.