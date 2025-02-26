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Регион
26 февраля, 15:05

Вологодский чиновник арестован в Москве за взятку в 100 млн рублей

Суд арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Бочарова

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Life.ru публикует кадры из зала суда, где проходило заседание по вопросу избрания меры пресечения.

Кирилл Бочаров в суде. Видео © Life.ru

«Ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бочарова удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Обвинение предъявлено Бочарову по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

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Как сообщалось, полиция задержала Бочарова 25 февраля. По версии СК, чиновник получил взятку в размере 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Свою вину Бочаров отрицает. Также по делу задержан вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Чиновники вымогали 100 млн рублей за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник». Задержали их 25 февраля в момент передачи 30 миллионов рублей.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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