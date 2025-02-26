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26 февраля, 09:31

Топ-менеджеров петербургской фармацевтической компании поймали на крупном отмывании денег

«Фонтанка»: В Петербурге задержали топ-менеджеров «СКТБ «Технолог»

Сотрудники петербургской «экономической» полиции задержали заместителя директора, главного бухгалтера и гендиректора ФГУП «СКТБ «Технолог» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, им определяют меру пресечения. О ситуации сообщает «Фонтанка».

Следствие полагает, что задержанные совместно с рядом других пока неустановленных сотрудников организации через подконтрольное лицо завышали целы на закупаемые товары с целью вывести из оборота компании свыше 16 миллионов рублей. «Технолог» находится в ведомстве Министерства науки и высшего образования РФ, а также значится в сводном списке реестре организации оборонно-промышленного комплекса, говорится в материале. Деятельность компании преимущественно заключается в производстве лекарственных субстанций.

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Ранее Life.ru сообщал, что в столице был задержан вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей. Также, возможно, правоохранители могли задержать и руководителя представительства региона Кирилла Бочарова.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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