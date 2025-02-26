Топ-менеджеров петербургской фармацевтической компании поймали на крупном отмывании денег

Сотрудники петербургской «экономической» полиции задержали заместителя директора, главного бухгалтера и гендиректора ФГУП «СКТБ «Технолог» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, им определяют меру пресечения. О ситуации сообщает «Фонтанка».

Следствие полагает, что задержанные совместно с рядом других пока неустановленных сотрудников организации через подконтрольное лицо завышали целы на закупаемые товары с целью вывести из оборота компании свыше 16 миллионов рублей. «Технолог» находится в ведомстве Министерства науки и высшего образования РФ, а также значится в сводном списке реестре организации оборонно-промышленного комплекса, говорится в материале. Деятельность компании преимущественно заключается в производстве лекарственных субстанций.