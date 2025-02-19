Суд назначил допэкспертизу по делу обвиняемого в мошенничестве генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил новую экспертизу по делу о мошенничестве с металлоконструкциями, предназначенными для защиты территории Запорожской области, в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС: со ссылкой на источник в судебном заседании.

Данную информацию также подтвердил адвокат Попова Сергей Буйновский. По его словам, шансы того, что дополнительная экспертиза поможет установить точное количество израсходованного металла, крайне малы. Более того, добавил он, в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ, для дополнительной экспертизы суд должен направить дело на повторное расследование.