Суд назначил допэкспертизу по делу обвиняемого в мошенничестве генерала Попова
ТАСС: По делу генерала Попова суд назначил дополнительную экспертизу
Тамбовский гарнизонный военный суд назначил новую экспертизу по делу о мошенничестве с металлоконструкциями, предназначенными для защиты территории Запорожской области, в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС: со ссылкой на источник в судебном заседании.
«По ходатайству гособвинения суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления объема похищенного металла», — передаёт агентство слова собеседника.
Данную информацию также подтвердил адвокат Попова Сергей Буйновский. По его словам, шансы того, что дополнительная экспертиза поможет установить точное количество израсходованного металла, крайне малы. Более того, добавил он, в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ, для дополнительной экспертизы суд должен направить дело на повторное расследование.
Напомним, что Иван Попов был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, офицер украл более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который был предназначен для защитных конструкций в зоне СВО, на общую сумму 130 миллионов рублей. Изначально планировалось отправить генерала Спартака в следственный изолятор, однако позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись командарма на документах, использованных в качестве доказательства по делу, была подделана. В связи с этим защита утверждает, что дело является сфабрикованным и что военнослужащего подставили.
ТАСС / Сергей Савостьянов