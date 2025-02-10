Военнослужащие 58-й армии встали на сторону генерала Попова в зале суда
Группа военных на суде генерала Попова опровергла доводы СК о хищении металла
Суд продолжает рассматривать дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении металлоконструкций. На этот раз группа офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которая присутствовала на заседании, опровергла аргументы следствия о том, что металлические изделия не нужны на фронте. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений. <...> Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно ещё привезти?» — рассказал собеседник агентства.
На данный момент около тысячи тонн арматуры и металлических листов лежат на складе в Белореченске и считаются похищенными. Свидетели заявляют, что второй фигурант дела, предприниматель Моисеев, несколько раз в июле и августе 2023 года пытался доставить металл в 58-ю армию, но ему мешали. Военнослужащие заявили, что после отстранения Попова от командования поставки металла вовсе прекратились. Бойцы уверены, что без изделий защита личного состава станет крайне затруднительной.
Напомним, что Иван Попов был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. По версии Следственного комитета, офицер украл более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который был предназначен для защитных конструкций в зоне СВО, на общую сумму 130 миллионов рублей. Изначально планировалось отправить генерала Спартака в следственный изолятор, однако позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись командарма на документах, использованных в качестве доказательства по делу, была подделана. В связи с этим защита утверждает, что дело является сфабрикованным и что военнослужащего подставили.
ТАСС / Сергей Карпухин