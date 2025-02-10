Военнослужащие 58-й армии встали на сторону генерала Попова в зале суда

Суд продолжает рассматривать дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении металлоконструкций. На этот раз группа офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которая присутствовала на заседании, опровергла аргументы следствия о том, что металлические изделия не нужны на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений. <...> Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно ещё привезти?» — рассказал собеседник агентства.