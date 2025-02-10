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Регион
10 февраля, 15:40
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Военнослужащие 58-й армии встали на сторону генерала Попова в зале суда

Группа военных на суде генерала Попова опровергла доводы СК о хищении металла

Суд продолжает рассматривать дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении металлоконструкций. На этот раз группа офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которая присутствовала на заседании, опровергла аргументы следствия о том, что металлические изделия не нужны на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений. <...> Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно ещё привезти?» — рассказал собеседник агентства.

На данный момент около тысячи тонн арматуры и металлических листов лежат на складе в Белореченске и считаются похищенными. Свидетели заявляют, что второй фигурант дела, предприниматель Моисеев, несколько раз в июле и августе 2023 года пытался доставить металл в 58-ю армию, но ему мешали. Военнослужащие заявили, что после отстранения Попова от командования поставки металла вовсе прекратились. Бойцы уверены, что без изделий защита личного состава станет крайне затруднительной.

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Напомним, что Иван Попов был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. По версии Следственного комитета, офицер украл более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который был предназначен для защитных конструкций в зоне СВО, на общую сумму 130 миллионов рублей. Изначально планировалось отправить генерала Спартака в следственный изолятор, однако позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись командарма на документах, использованных в качестве доказательства по делу, была подделана. В связи с этим защита утверждает, что дело является сфабрикованным и что военнослужащего подставили.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Афонина
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