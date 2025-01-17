Неожиданный поворот произошёл в деле генерала Спартака из-за «зубов дракона» на 130 млн

Потерпевшая сторона отсутствует в деле о мошенничестве при строительстве «зубов дракона» на 130 млн рублей в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский после отказа властей Запорожской области от претензий к офицеру.