Неожиданный поворот произошёл в деле генерала Спартака из-за «зубов дракона» на 130 млн
Адвокат Буйновский: В деле генерала Ивана Попова не смогли найти потерпевшего
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Потерпевшая сторона отсутствует в деле о мошенничестве при строительстве «зубов дракона» на 130 млн рублей в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский после отказа властей Запорожской области от претензий к офицеру.
«Металлоконструкции, о которых идёт речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами», — объяснил юрист.
На недавних слушаниях было отмечено, что благодаря действиям генерал-майора — созданным оборонительным рубежам, ВС РФ смогли отразить контрнаступление ВСУ. В связи с этим Минобороны РФ также отказалось от своих претензий к экс-командующему 58-й армией, пояснил Буйновский.
Напомним, что Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. По версии СК, офицер похитил более 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для защитных конструкций в зоне СВО, на общую сумму 130 миллионов рублей. Первоначально генерала Спартака планировали отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза показала, что подпись командарма на документах, ставших доказательством в его деле, была подделана. В связи с этим защита заявила, что дело является фальшивым и что военнослужащего подставили.