Арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут отправить на СВО
Mash: Арестованного генерал-майора Попова могут освободить и отправить на СВО
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут вскоре освободить из-под стражи и направить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash.
Согласно информации, предоставленной близкими офицера, Минобороны уже дало согласие на освобождение Попова из-под стражи с последующим направлением в зону СВО. В настоящее время генерал-майор ожидает оформления необходимых документов. Тем не менее, необходимо отметить, что суд по его делу продолжает идти, и окончательное решение по его судьбе пока не принято.
Напомним, Попова арестовали весной этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации следствия, военнослужащий похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись генерала Спартака в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.