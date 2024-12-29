Арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут отправить на СВО

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут вскоре освободить из-под стражи и направить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash.

Согласно информации, предоставленной близкими офицера, Минобороны уже дало согласие на освобождение Попова из-под стражи с последующим направлением в зону СВО. В настоящее время генерал-майор ожидает оформления необходимых документов. Тем не менее, необходимо отметить, что суд по его делу продолжает идти, и окончательное решение по его судьбе пока не принято.