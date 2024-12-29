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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 декабря, 09:45

Арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут отправить на СВО

Mash: Арестованного генерал-майора Попова могут освободить и отправить на СВО

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут вскоре освободить из-под стражи и направить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash.

Согласно информации, предоставленной близкими офицера, Минобороны уже дало согласие на освобождение Попова из-под стражи с последующим направлением в зону СВО. В настоящее время генерал-майор ожидает оформления необходимых документов. Тем не менее, необходимо отметить, что суд по его делу продолжает идти, и окончательное решение по его судьбе пока не принято.

Напомним, Попова арестовали весной этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации следствия, военнослужащий похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись генерала Спартака в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «‎липа», и офицера подставили.

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Наталья Демьянова
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